La Rai ricorda il sacrificio e l'impegno di Paolo Borsellino con un palinsesto speciale

In occasione del trentaduesimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, la Rai dedica alcuni programmi al magistrato e anche al collega e amico Giovanni Falcone, ucciso 57 giorni prima di lui, il 23 maggio 1992, a Capaci.

Domani (19 luglio) andranno in onda sia "Paolo Borsellino. Essendo Stato", scritto, diretto e interpretato da Ruggero Cappuccio, alle 23 su Rai Storia, che una puntata speciale del programma "Passato e Presente" (alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia).

"Paolo Borsellino. Essendo Stato" ripropone le parole pronunciate da Paolo Borsellino davanti al Csm il 31 luglio del 1988, quando venne convocato per le interviste rilasciate ai quotidiani La Repubblica e L'Unità, nelle quali denunciava il preoccupante stato di smobilitazione del pool antimafia di Palermo. Borsellino, minacciato dall'ombra di imminenti provvedimenti disciplinari, parla per oltre quattro ore, con straordinaria lucidità, condannando con forza l'inadeguatezza dei mezzi di contrasto attivati dallo Stato contro la mafia. Il pomeriggio di quello stesso giorno venne ascoltato anche Falcone.

I due magistrati affrontano con chiarezza i delicatissimi temi inerenti all'assegnazione delle indagini, all'inserimento nel pool di nuovi giudici senza l'adozione di criteri di sicurezza, all'affidamento di procedimenti sulla criminalità mafiosa a magistrati estranei al pool. Dalle loro parole appassionate emergono i complessi scenari che fanno da sfondo alle indagini sul fenomeno mafioso, ma anche lo spirito di sacrificio di chi, pur accerchiato, ha deciso di non arretrare.

Nella puntata di "Passato e presente", invece, lo storico Salvatore Lupo dialogherà con Paolo Mieli sull'impegno e il coraggio di Borsellino e di Falcone. Con gli attentati di Capaci e via D'Amelio scompaiono i due magistrati simbolo della lotta alla mafia e per il Paese, scosso nel profondo, è il momento della presa di coscienza.

Rai Cultura ripropone anche "Paolo Borsellino, parole e silenzi" di Alessandro Chiappetta con la regia di Valentina Grassi, in onda il 19 luglio alle 11.15 su Rai Storia, un racconto attraverso le parole del magistrato, nelle sue interviste rilasciate alla Rai: un percorso di vita che è anche una riflessione sulla giustizia, sulla legalità e sulla lotta alla criminalità.

Inoltre sono previsti dei focus speciali all'interno dei contenitori del day time come “Estate in diretta”, alle 17.05 su Rai 1, e “Agorà Estate”, su Rai 3 dalle 8, con approfondimenti, dirette e interviste sempre dedicati alla strage di via D'Amelio. Ampia copertura informativa per la ricorrenza sarà garantita anche dai telegiornali e giornali radio. Spazio previsto anche all’interno di “Radio anch’io”, alle 7.30, e – su Rai Radio 3 – nelle puntate di “Fahrenheit”, alle 15, e di “Tutta la città ne parla”, in onda alle 10.

Sulla piattaforma digitale RaiPlay vengono resi disponibili numerosi contenuti che, oltre a film e documentari, comprendono lo spettacolo teatrale “Io Paolo” - scritto da Francesco Vitale e Manfredi Borsellino, con Alessio Vassallo – e la raccolta di Teche Rai “Le parole di Borsellino”, con 10 interviste originali. Disponibile in piattaforma anche la collezione “Eroi della legalità”: www.raiplay.it/collezioni/eroidellalegalita

L’offerta di RaiPlay Sound comprende podcast e programmi tra i quali “La strage di via D’Amelio. Un ritratto del giudice Borsellino”; lo Speciale Tg1 “Borsellino, un eroe italiano”; il documentario “Nella terra degli infedeli” con testimonianze di magistrati, investigatori, avvocati, giornalisti, collaboratori dei due giudici vittime delle stragi del 1992; “Magistrati di frontiera: Paolo Borsellino” la più lunga intervista di Paolo Borsellino rilasciata ai microfoni della Rai nel novembre del 1990; “Parla Agnese Borsellino”, una delle rarissime interviste rilasciate da Agnese Piraino Leto, moglie di Paolo Borsellino, raccolta da Francesca Fagnani per lo speciale "La Storia siamo noi - 57 giorni a Palermo: la scorta di Borsellino", dedicato ai cinque agenti di polizia morti insieme al magistrato.