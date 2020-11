A Palermo una mini Alberobello, un villaggio di trulli a punta Barcarello

Punta Barcarello come Alberobello. C’è un po’ di Puglia a Palermo. Nel lungomare di Sferracavallo, non lontano dalla riserva naturale orientata di Capo Gallo, in quella che una volta veniva chiamata Punta della Vaccarella per via dei numerosi pascoli della zona, ecco sbucare dei veri e propri trulli.

Non molti sanno infatti che a Punta Barcarello non è tanto il paesaggio tra mare e montagna ad incantare, ma il mini-villaggio con le tipiche abitazioni in pietra calcarea di Alberobello nel sud della Puglia che, oggi, fanno parte del patrimonio Unesco. Insieme ai trulli siciliani, alti poco più di un metro, è possibile ammirare anche una piccola sfinge egiziana, un anfiteatro in miniatura e un grande peschereccio usato adesso come fioriera.

Ma come mai in Sicilia è presente un villaggio, seppur in miniatura, come quello che è possibile visitare in Puglia? Sembrerebbe che tutto ruoti intorno a una cappella, ancora oggi punto di riferimento per molti fedeli della zona. Questa chiesetta fungeva da ricovero per i pellegrini che a piedi o a cavallo giungevano fin lì. Luogo di culto per i caduti in mare, fu anche avamposto di guardia, motivo per cui molti l'hanno riappellata "Fortino". E' lì che, tutto intorno, venne creato quello che può sembrare un museo a cielo aperto, fatto di trulli vista mare.