La ripartenza economica post pandemia passa dalle startup: l'idea di due palermitani

Marco Barone e Manfredi Domina hanno messo in piedi "Keplera", un progetto che vuole supportare a 360 gradi le imprese innovative, gli enti del terzo settore e tutte quelle realtà che operano nell’industria culturale e creativa dando servizi legali in ottica tecnologica

Le start-up innovative come strumento di ripartenza economica siciliana: arriva a Palermo "Keplera", la realtà legale in aiuto di chi vuole fare impresa. Innovazione, tecnologia e creatività: sono queste le basi per la ripartenza economica secondo i palermitani Marco Barone e Manfredi Domina, amministratori di "Keplera", il nuovo format per chi vuole diventare imprenditore. Un'idea che combina la tradizione legale unita all'innovazione e alla velocità che oggi contraddistinguono il mondo dei servizi.

La squadra infatti con questo progetto vuole supportare a 360 gradi le imprese innovative, gli enti del terzo settore e tutte quelle realtà che operano nell'industria culturale e creativa, ponendosi l'obiettivo di supportare - o di rafforzare, nel caso di aziende o realtà già esistenti - l'ecosistema siciliano, aiutando gli aspiranti imprenditori a realizzare quelle idee che spesso rimangono chiuse in un cassetto. Un team di consulenti giovani e creativi, esperti del problem solving per migliorare i processi produttivi delle aziende.