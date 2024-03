Stanley Tucci torna a Palermo, l'attore americano estasiato dal Capo: "E' veramente incredibile"

Era già stato a Palermo nel 2019 per girare un documentario andato poi in onda sulla Cnn. Adesso è tornato praticamente per lo stesso motivo. L'attore e regista americano Stanley Tucci si trova nel capoluogo siciliano in questi giorni per una nuova serie dal titolo provvisorio "Tucci - The Heart of Italy". In un video pubblicato su Instagram, la star hollywoodiana si è fatto riprendere mentre passeggia tra le bancarelle piene di ortaggi, frutta e cibo al mercato del Capo.

Tucci nel suo giro al Capo definisce il mercato "veramente incredibile", poi spostandosi tra gli stand indica "carciofi", "broccoli", fino a quando non si materializza una delle regine del cibo palermitano. Per vedere sul piccolo schermo la puntata bisognerà attendere. La nuova produzione televisiva che vede protagonista Tucci prevede 10 episodi, girati in tutta Italia, è prodotta per National Geographic e sarà trasmessa da Disney+.