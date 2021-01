VIDEO | "La stanza degli abbracci", lo spot firmato Tornatore per la campagna di vaccinazione anti Covid

Si chiama “La stanza degli abbracci” ed è il primo di quattro spot firmato da Giuseppe Tornatore volti a sensibilizzare gli italiani sulla necessità di vaccinarsi contro il virus che ha messo in ginocchio in pianeta. Il regista bagherese è stato chiamato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid19 Domenico Arcuri per realizzare, appunto, una serie di video pubblicitari pro bono che avranno diffusione nazionale.

Protagoniste del primo spot sono un’anziana madre degente di una casa di riposo e sua figlia. Le due indossano la mascherina e si ri-incontrano dopo tanto tempo. A separarle un telo di plastica. Sarà questo a garantire loro un abbraccio. La madre, dopo la stretta avvolta dal cellophane, chiede alla figlia cosa aver deciso a proposito del vaccino. È a quel punto che la donna risponde di avere molti dubbi. La risposta dell’anziana mamma, però non si fa attendere. “I dubbi aiutano, devi volerti bene” dice mentre intanto il vento solleva il telo di plastica.

A firmare la colonna sonora degli spot è il pianista, compositore nonché premio Oscar, Nicola Piovani. Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Il produttore esecutivo è Enrico Venti. Su Facebook intanto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ringraziato il regista siciliano con un post. “Grazie Giuseppe Tornatore. Dobbiamo volerci bene”. Il secondo spot è già in fase di montaggio.