Tornano a teatro gli spettacoli saltati a causa la pandemia: Angelo Duro al Golden

Dopo le proteste in chiesa, nei supermercati e nei tram, Angelo ha annunciato le date di recupero del tour "Da vivo" cancellato a causa della pandemia.

Gli spettacoli inizialmente previsti a marzo 2020 si realizzeranno nelle nuove date del 4 marzo 2022 al Teatro Metropolitan di Catania e del 5 marzo 2022 al Teatro Golden di Palermo, a cura di Puntoeacapo. I biglietti acquistati precedentemente restano validi per i nuovi appuntamenti in calendario per il 2022, organizzati da Friends and partners.

Si riaccendono i riflettori su “Da Vivo” il nuovo spettacolo del comico Angelo Duro. Adesso la sua comicità dissacrante torna a calcare i più prestigiosi palchi nazionali con il nuovo live show dell’attore e scrittore palermitano. Si annuncia così esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?”. Bisognerà quindi attendere la serata del debutto per scoprire cosa racconterà stavolta.