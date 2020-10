Una card per evitare assembramenti al municipio, il Comune di Balestrate vince allo Smau

Sperimentare la piattaforma digitale "Social Ies" per l’erogazione di contributi economici destinati ai cittadini nell’ambito delle politiche di Welfare: questa la sfida vinta dal Comune di Balestrate che insieme alla startup Mwm Solution è stato premiato allo Smau di Milano, l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione

A seguito dell’emergenza Covid la Regione Siciliana ha attivato un fondo straordinario per l’erogazione di buoni spesa alle persone in difficoltà economica che integra la misura già prevista a livello nazionale dal Governo. Se generalmente questi “voucher” vengono consegnati in forma cartacea ai beneficiari, senza la possibilità di tracciare e rendicontare il loro effettivo utilizzo, il Comune di Balestrate si è affidato alla startup Mwm Solution per rivoluzionare la modalità di erogazione.

La piattaforma Social Ies consente infatti di abbinare automaticamente a ogni beneficiario una card univoca associata a un Qr code e a una password a garanzia della privacy e della sicurezza. In questo modo la card, una volta consegnata, può essere “ricaricata” a distanza dai servizi sociali del Comune senza costringere l’utente a recarsi nuovamente in Municipio (con il conseguente rischio di creare assembramenti). Non solo: in caso di mancanza di fondi comunali o di altre forme di contribuzione, la card potrà essere comunque utilizzata sfruttando i “token digitali” veicolati da un wallet ed emessi in circolarità sul territorio, un vero e proprio “valore locale” accettato come forma di pagamento dalle attività commerciali locali convenzionate.

"I benefici - spiega il sindaco Vito Rizzo - sono innumerevoli: fra questi la rapidità nell’erogazione dei contributi, la possibilità di monitorare costantemente l’utilizzo dei buoni attraverso il Qr code collegato con la piattaforma centralizzata, la semplificazione delle procedure con il conseguente sgravio di lavoro per il personale dei servizi sociali che può così dedicarsi maggiormente alla presa in carico dei cittadini in situazione di bisogno”.

"Smau - dichiara Orazio Cuneo , founder di Circuito Ies - rappresenta la vetrina ideale per far conoscere la nostra vision di economia collaborativa ponendoci come partner strategici per enti locali , imprese private , societa' multiutility ,consorzi pubblico-privati con lo scopo di ottimizzare risorse e investirle in prodotto/servizio unico e multifunzionale. Siamo orgogliosi di essere la soluzione innovativa utilizzata dal Comune di Balestrate, (progetto Social Ies) selezionato per il Premio Innovazione Smau 2020 per la categoria Smart Communities, a piena conferma dell'innovazione di prodotto e del posizionamento sul mercato".