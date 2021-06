"Io sindaco anche in Colombia": il "blitz" di Orlando su Facebook

Si dice Palermo ma si legge Leoluca Orlando, almeno negli ultimi 35 anni è stato così. Perché se esistesse un'altra Palermo il suo sindaco sarebbe senza ombra di dubbio il veterano di Palazzo delle Aquile. E non tutti sanno che, in effetti, esiste un'altra Palermo esattamente nell'altro emisfero, precisamente in Colombia e che Orlando è un asso pigliatutto ed è anche sindaco (onorario, stavolta) di quella città.

La curiosità è emersa in un botta e risposta esilarante grazie a un titolo de Lor'a (quotidiano irriverente che si occupa di satira) che è stato pubblicato su Facebook. "L'omonima città colombiana l'anno prossimo al voto. Orlando vola oltreoceano per candidarsi a Palermo". La risposta del sindaco non si è fatta attendere lasciando tutti divertiti. "Sindaco onorario di Palermo / Huila / Colombia dal 31 agosto 2000".

Un commento esilarante che ha generato centinaia di "reaction" di cittadini e lettori che, negli ultimi tempi, si sono visti negare questa possibilità (per via dei troppi insulti e delle troppe minacce, Orlando ha bloccato i commenti sui suoi social). Che sia un presagio, o forse un augurio, di vedere il più longevo sindaco d'Italia in termini di anni al timone di una città replicare la sua esperienza (e che esperienza) altrove?