Caffè Morettino lancia il cofanetto regalo dedicato ai pupi per aiutare i pupari siciliani

Difendere un patrimonio culturale immenso, quello dell’Opera dei Pupi, eredità tramandata di generazione in generazione che potrebbe sparire per sempre. E con essa anche una parte importante della storia siciliana. In occasione del Natale, la storica torrefazione palermitana Morettino, che quest’anno festeggia il suo centenario, celebra la propria terra con i cofanetti regalo in edizione limitata dedicati alla Sicilia e realizzati in collaborazione con artigiani del territorio, per sostenere le attività economiche locali. Parte del ricavato dalla vendita sarà destinato a “Morettino per i pupi siciliani”, la campagna che sostiene il Museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo e le storiche famiglie di pupari di tutta la Sicilia, duramente colpite dalla crisi economica legata alla pandemia.

Le gift box “Sicily Boutique Coffee”

Un’esclusiva linea di caffè in edizione limitata dedicata all’Isola, in omaggio alle sue tradizioni millenarie. Le “gift box Sicily Boutique Coffee”, eleganti scrigni contenenti i profumi e i sapori della nostra terra, nate grazie alla collaborazione con piccoli artigiani del territorio, per supportare l’economia locale fortemente colpita dalla crisi degli ultimi mesi. All’interno della gift box si trovano le eleganti latte di caffè che raffigurano Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, protagonisti del Teatro dei Pupi, e una pregiata pigna di ceramica siciliana, creata a mano dall’artigiana palermitana Elisabetta Castagnetta, secondo l’antica tradizione dell’Isola.

Le latte di caffè sono disegnate da giovani designer palermitani e riprendono l’iconografia dei paladini della Scuola dei pupari siciliani, rivisitata in stile moderno. Contengono una speciale miscela di caffè macinato fresco, tostato dai maestri torrefattori Morettino secondo la ricetta di famiglia. La pigna in ceramica, invece, è realizzata da mani artigiane nel laboratorio della ceramista Elisabetta Castagnetta, che da anni porta avanti con passione l’antica arte delle ceramiche siciliane. Ogni singola bratea della pigna è realizzando modellata usando le dita delle mani. La maestosità della pigna è completata dalla cottura a smalto, che ne esalta i dettagli. La pigna di ceramica è una delle icone siciliane più amate nel mondo. E’ un simbolo di prosperità e felicità: secondo la tradizione popolare siciliana, regalare delle pigne di ceramica è un augurio di salute e buona fortuna. E’ possibile acquistare le Gift Box sul sito morettino.com e negli shop Morettino di via Daita 30 e via Florio 126 a Palermo.

I Pupi Siciliani: “Carlo Magno”

Accanto ai paladini Orlando e Rinaldo e alla bella Angelica, lanciati nei mesi scorsi, da dicembre sarà disponibile anche la latta di caffè artigianale dedicata a Carlo Magno, re dei Franchi e dei Longobardi e imperatore del Sacro romano impero, tra i principali protagonisti dell’Opera dei pupi. Nel teatro delle marionette, infatti, Carlo Magno regna per moltissimi anni diffondendo nelle terre conquistate la fede cristiana. A capo dei valorosi Paladini di Francia vince ogni battaglia, tanto che il suo esercito viene considerato praticamente imbattibile.

Il restauro dell’antica marionetta di Carlo Magno

Dietro il lancio di questi due nuovi prodotti c’è la volontà di preservare il Teatro dei pupi, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, che rischia di soccombere sotto i colpi della crisi economica che stiamo vivendo. A causa delle doverose restrizioni sanitarie, che hanno portato alla cancellazione degli spettacoli, all'impossibilità di una nuova programmazione e alla scomparsa dei flussi turistici, la maggior parte delle storiche famiglie di pupari dell’Isola rischia di chiudere per sempre la propria attività.

Per questo Morettino, da sempre attenta alla diffusione della cultura e al territorio e partner del Museo delle marionette, ha lanciato nei mesi scorsi l’iniziativa #MorettinoperiPupiSiciliani: per ogni caffè o Gift Box della linea “Sicily Boutique Coffee” venduto, il 10% andrà a sostenere il Museo Pasqualino e la Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell'Opera dei Pupi, l’associazione riconosciuta dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo che mette insieme le storiche famiglie di pupari di tutta la Sicilia.

Morettino, inoltre, finanzia il restauro a cura del Museo Pasqualino della marionetta raffigurante Carlo Magno, un pupo armato della Scuola palermitana costruita dal puparo Francesco Paolo Di Giovanni negli anni Sessanta del secolo scorso e custodita all’interno del museo palermitano. Operazione di restauro sarà completata nei prossimi mesi e permetterà di salvare un piccolo pezzo di storia della cultura locale.