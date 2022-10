Il sogno americano di un artista palermitano: lo show oltreoceano di Arancio tra tagli e ispirazioni

Palermo chiama, l'America risponde. È questo lo spirito dello show di Francesco Arancio. L’artista palermitano di fama internazionale che attraverso i capelli crea opere d’arte è volato a Punta Cana, nella Repubblica Domenicana, per uno show globale.

È lì che Arancio ha presentato in anteprima mondiale la nuova collezione dal titolo “Rising earth”, che in Italia uscirà il prossimo 26 ottobre. Dallo stile riconoscibile, Francesco Arancio è fortemente influenzato dalle sue origini siciliane ma anche dalla grande esperienza fatta all'estero. “Girare il mondo mi ha permesso di arricchirmi, concedendomi di lavorare anche con grandi stilisti dei capelli - spiega -. La nostra è un'arte che si sublima attraverso tagli e colorazioni, non mi stancherò mai di raccontarla e portarla ovunque, dall'Europa all'America”.

Uno show che ha portato l’hair coach siciliano a raccontarsi su un palco a tutti quei professionisti americani innamorati dei suoi tagli e anche dei cannoli della sua terra che Arancio porta sempre in regalo. “Qui a Palermo spesso mi dedico a corsi editorial - conclude - puntando l'accento sui colori moda, la conoscenza dei capelli, la morfologia del viso per i tagli, un po' di teoria e ad esempio anche quanto influisce la moda o la fotografia di fronte a questa forma d'arte. Poi porto tutto questo in giro per il mondo”.