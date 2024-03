Una sex worker di Onlyfans intervistata dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La vita di una sex worker, attiva sulla piattaforma Onlyfans, tra migliaia di euro di guadagni e pregiudizi dei bigotti. In occasione della Festa della donna si è parlato di questo nuovo lavoro con chi con una semplice telecamera e una macchina fotografica ha saputo svoltare la sua vita - con l’intervistata che ha voluto mantenere l’anonimato tramite una maschera - nella puntata 17 di Egoriferiti, l’unico podcast del Sud Italia disponibile anche in versione video Egoriferiti è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme online, con una nuova puntata tutti i giovedì alle 21.

Cercando un lavoro che la potesse fare stare bene e cominciando con curiosità a esplorare la piattaforma, l’intervistata ha fatto di Onlyfans un’attività di guadagno, da migliaia di euro, con uomini e donne disposte ad abbonarsi al suo canale e a pagare delle esclusive per i suoi video e le foto a tema erotico, andando oltre la morale comune e la dietrologia. "Non ho paura – racconta la protagonista – di quello che possono pensare di me le femministe o chi mi definisce prostituta. In tutti i mestieri siamo prostitute, visto che cediamo qualcosa di noi. Spesso i nemici delle donne, sono le donne stesse".

"Con questo podcast – dicono Vassily Sortino e Giuseppe Cardinale – e quello che raccontiamo, stiamo navigando nella tempesta come il tenente Dan in Forrest Gump. Abbiamo scelto di intervistare una lavoratrice che fa un mestiere di nuova generazione e che ha saputo rendersi indipendente in un Italia dove, da dati Istat e Inps, se si guarda alle retribuzioni medie, tra lavoratrici e lavoratori c’è una differenza di quasi 8 mila euro l’anno a sfavore delle donne nel settore pubblico e 10 mila in quello privato. Per noi 8 marzo è anche questo: esaltare chi da sola riesce a imporsi nel lavoro e con nuovi mestieri".