Settimana del baratto, come dormire gratis in un B&B dando in cambio beni o servizi

Come tradizione consolidata ormai da 11 anni, torna la Settimana del Baratto: dal 16 al 22 novembre 2020 alcuni B&B tra Palermo e provincia apriranno le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi.

Come funziona

Ogni B&B che aderisce alla Settimana del Baratto è presente su settimanadelbaratto.it con foto, descrizioni, posizione sulla mappa, recensioni e caratteristiche. Sulla scheda delle strutture è presente una lista dei desideri, costituita dai beni o i servizi che il B&B accetterà in cambio della propria ospitalità. I B&B partecipanti, inoltre, possono anche non avere una lista specifica, ma essere aperti a proposte di baratto di qualsiasi genere.

Come partecipare

I viaggiatori che vogliono proporsi per soggiornare in cambio del baratto possono contattare i B&B attraverso il sito: si riempie il modulo, si clicca “invia” e si attende la risposta del B&B, che arriverà via email. Il B&B contattato accetterà o rifiuterà il baratto proposto, oppure aprirà le trattative per una conclusione dell’accordo. Se la proposta di baratto andrà a buon fine, il viaggiatore potrà fare le valigie per la terza settimana di novembre, ricordandosi di portare con sé l’occorrente per onorare il baratto concordato.

Le strutture a Palermo

A Palermo sono 11 le strutture che partecipano alla Settimana del Baratto, più 4 nei dintorni.

1. B&B Dolce Dormire

Palermo - zona centro

2. Palermo Mare Holidays

Sferracavallo - zona mare

3. B&B La Fenicia

Palermo - zona stazione centrale

4. Cometa viale Regione Siciliana

Palermo - zona centro

5. Casa Mirto

Palermo - zona Libertà

6. Mad bed & breakfast

Palermo - zona centro

7. B&B Castiglia

Palermo - zona centro

8. House Orlando

Sferracavallo - zona mare

9. The Norman Palace guest house

Palermo - zona centro

10. Vado Al Massimo

Palermo - zona centro

11. Stazione di Palermo

Palermo - zona stazione centrale

12. Opera Boutique Rooms

Monreale

13. Villa Irene

Isola delle Femmine



14. Arricàmpati

Carini

15. B&B Villa Rosa dei Venti

Cinisi