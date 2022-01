Fabrizio Corona stronca Ficarra e Picone: "La loro serie tv? Una cagata"

Al pubblico piace e anche tanto (sono gli ascolti a confermarlo), ma a Fabrizio Corona no. All'ex re dei paparazzi non è piaciuta la nuova serie di Ficarra e Picone, "Incastrati", in questi giorni in onda su Netflix, stroncandola sui social attraverso un commento dei suoi (decisamente in controtendenza rispetto alla massa).

Il suo giudizio così arriva ai suoi follower forte e chiaro: "Netflix se continua a produrre ste cagate farà la fine di Rai4 - scrive Fabrizio Corona rilanciando una storia su Instagram che mostra lo screenshot della notizia sulla serie della coppia di attori palermitani -. Non lo vedrà più nessuno".

Parole che però non sono piaciute al pubblico. In molti hanno infatti attaccato l'ex re dei paparazzi che, al contrario degli spettatori (siciliani e non), sembrerebbe non essersi tuffato a capofitto nella visione della serie tv, mentre loro invece restano in attesa della seconda stagione. Intanto Ficarra e Picone sembrano volersi tenere lontani dalla polemica e, al momento, non hanno risposto alla provocazione.