"Totò e Daiana", la cucina palermitana nella nuova serie tv in onda su Amazon

Totò e Daiana (calcio, caffè e fish & chips), una nuova serie comedy in salsa palermitana è su Amazon Prime Video. La serie tv creata, scritta e diretta da Marco Gambino e Anna Elena Pepe, è distribuita da Direct to Digital su Amazon Prime Video come terza stagione del format originale Italian Episodes.

Totò (Marco Gambino) è un rinomato chef palermitano, Daiana (Anna Elena Pepe) è una parrucchiera di Ferrara. Totò lavora da oltre trent’anni a Londra, è un "food consultant" per i più importanti ristoranti italiani della capitale britannica. Daiana invece si è appena trasferita, per ora fa la parrucchiera da casa perché non parla bene l’inglese.

Due generazioni e due vite completamente diverse si incontrano all’improvviso: sarà l’inizio di un’amicizia insolita, stramba e divertente che procederà sui binari comico-grotteschi di una serie tv che è anche il ritratto degli italiani all’estero e delle loro avventure. Dalla ricerca del lavoro e della casa, al rapporto complesso con la città inglese e i suoi abitanti: Totò e Daiana, insieme, inizieranno a vedere il mondo che li circonda con occhi diversi, ritrovando perfino l’entusiasmo perduto.

Marco Gambino e Anna Elena Pepe immaginano un’amicizia tra due personaggi uniti proprio dalla solitudine di chi espatria e dal sogno di farcela nonostante le difficoltà. Totò e Daiana, sempre maldestri e un po’ buffi, sono immersi nella Londra della Brexit. Dai quartieri bassi a quelli residenziali, entrambi cercano il loro posto nel mondo in un paese che potrebbe rivelarsi diverso da come l'avevano immaginato.

Il cast

Marco Gambino è un attore italiano che da anni lavora tra Inghilterra, Italia ed altre nazioni Europee. La sua carriera spazia dal teatro alla televisione al cinema. Marco ha lavorato in alcune fra le più note serie televisive italiane e inglesi: Montalbano, Il Capo dei Capi, Squadra Antimafia, Romolo e Giuly, Emmerdale. Tra le recenti partecipazioni nel cinema: The International, Il Traditore. Tra i suoi monologhi teatrali, che interpreta in più di una lingua: Parole d’onore, La colpa di Otello, Maria Callas the Black Pearl.

Anna Elena Pepe è un’attrice e autrice bilingue italiano-inglese. Ha studiato recitazione e sceneggiatura conseguendo il prestigioso diploma “European Act” (Royal Academy Londra e International Performing Arts Parigi). Come attrice lavora attivamente in teatro e al cinema. È stata diretta, tra gli altri, da Pupi Avati (in Un viaggio di Cento Anni, Rai1), Daniel Percival (in Leonardo), e da Johan Nijenhuis. Anna è inoltre la protagonista delle Comedy TV serie It’s not you e Interplay. Come scrittrice ha diversi progetti in sviluppo sia in Italia che nel Regno Unito e ha appena girato il suo primo film da regista.