Striscia La Notizia parla palermitano: Roberto Lipari e Sergio Friscia nuovi conduttori del tg

Striscia La Notizia conferma ancora una volta il suo affetto per Palermo. Dopo Ficarra e Picone, a sedere dietro al bancone del tg satirico più famoso d'Italia saranno altri due palermitani: da metà autunno e almeno fino a Natale a condurre la nuova stagione saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia.

La stagione partirà lunedì prossimo, ore 20.35, con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani al timone, poi il testimone passerà ai due comici palermitani che prenderanno idealmente il posto di Ficarra e Picone che, lo scorso anno, hanno detto addio a Striscia la Notizia. "Non è facile ma preferiamo fermarci" dissero in quella circostanza. Spazio dunque ancora una volta alla Sicilia, a due palermitani tifosi del Palermo come i predecessori.

Promosso da inviato a conduttore, per il comico palermitano Roberto Lipari è la prima volta. Diverso, invece, per Sergio Friscia che lo scorso anno si era invece trovato a sostituire Picone in quarantena perché positivo al Covid. "Che dire… non poteva esserci gratificazione più grande - scrive il comico sui suoi social -. Dopo aver seminato per più di 30 anni, lavorato sempre con il cuore e con umiltà, senza mai chiedere niente a nessuno, e facendo sempre il massimo per lasciare ovunque un bel ricordo, il mitico Antonio Ricci mi ha regalato questo sogno meraviglioso. Sono felicissimo, fiero e orgoglioso di far parte della meravigliosa famiglia di Striscia La Notizia, e di poterla condurre ogni sera, per un po’, sapendo che sarete, come sempre in milioni a seguirmi, con infinito affetto e stima che ricambio totalmente, di cuore. Grazie dal profondo del mio cuore a chi mi ha voluto e dato questa incredibile opportunità, e a chi si adopera, da anni, ogni giorno al mio fianco, per far sì che tutto ciò un giorno potesse avverarsi".