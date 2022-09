La senatrice Bernini ricorda 3P ma sbaglia il nome: "La lezione di Don Paolo Puglisi"

Nel giorno del ventinovesimo anniversario della morte di padre Pino Puglisi, oggi beato, ucciso dalla mafia a Brancaccio, sono numerosi gli omaggi sui social al sacerdote. Tra questi anche il ricordo postato da Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Peccato che però la parlamentare abbia commesso una gaffe, chiamando Paolo, il prete che sorrise ai suoi sicari che lo assassinarono davanti al portone di casa la sera del suo cinquantaseiesimo compleanno.

"La lezione più importante che Don Paolo Puglisi ci ha lasciato è non aver mai paura dei violenti", ha scritto Bernini, postando anche la foto del murale che ritrae il sacerdote nella piazza che oggi porta il suo nome, realizzato dall'artista Igor Scalisi Palminteri. Successivamente la senatrice ha corretto il post.

L'errore però non è sfuggito a Ilaria Ramoni, candidata alla Camera del Pd in Lombardia: "Senza parole. Usare la memoria delle vittime delle mafie per acchiappare qualche voto in più è già di per sé abbastanza triste. Sbagliarne, poi, il nome è irrispettoso. Per non dire altro", si legge nel post su Instagram di Ramoni, che ha anche segnalato la svista a Wikimafia, libera enciclopedia sulle mafie.

Wikimafia, che di recente ha pubblicato un report dal titolo "La mafia ignorata" in cui si evidenzia la quasi totale assenza del tema nei programmi dei partiti in vista delle elezioni politiche, ha ripreso lo svarione della senatrice azzurra: "Anna Maria Bernini (Forza Italia) oggi ha voluto ricordare don Puglisi. Ed è una bella cosa. Peccato che dalla grafica al testo abbia sbagliato il nome: Paolo anziché Giuseppe (detto Pino). Gentile Senatrice, il suo partito nel nostro report 'La mafia ignorata' ha preso un 'non classificato'. Apprezziamo l'impegno, ma Le consigliamo cautela la prossima volta. La Memoria è cosa seria e non può essere fatta in maniera approssimativa. Grazie".