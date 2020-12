Utilizzo corretto e consapevole dei cellulari, al via il seminario per la formazione a distanza

Corretto e consapevole utilizzo dello smartphone. E’ l’obiettivo del progetto pilota “Stop-Phone” realizzato dall’Asp di Palermo, con la collaborazione di Vivi Sano Onlus e la rete inter-istituzionale. Un intervento di prevenzione che ha coinvolto nella prima annualità più di 5000 studenti e quasi 2.000 docenti degli istituti scolastici di Palermo e provincia. Dati che verranno presentati il prossimo sabato dagli esperti del Dipartimento di Promozione della Salute dell’Università di Palermo.

"Abbiamo rimodulato l’intervento - sottolinea il referente scientifico dell’Asp di Palermo, Roberto Gambino - per avere modo di raggiungere i ragazzi e i docenti attraverso attività di informazione-formazione online. Sabato prossimo, 5 dicembre, intendiamo coinvolgere le figure adulte che rivestono il ruolo di educatori dei nostri ragazzi. Dai genitori ai docenti, dagli operatori sportivi a quelli del sociale, catechisti compresi, per consentire loro di acquisire le conoscenze o accrescere le proprie competenze per svolgere il proprio ruolo e avere i mezzi per fissare regole d'uso con i propri figli, alunni, allievi adottando giuste strategie comportamentali".

Gli esperti, sette, di Stop-Phone approcceranno alla tematica analizzando i rischi psicologici e fisici correlati ad un uso smodato di smartphone e device digitali. Registrazione gratuita per mille partecipanti a questo link.