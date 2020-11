All Together Now, un palermitano tra i concorrenti del talent di Michelle Hunziker

Dal brano contro l'omotransfobia a Canale 5. Un percorso d'amore per la musica nel rispetto della libertà d'amare oltre il pregiudizio. Il cantautore palermitano Selvaggio sarà in gara tra i 12 concorrenti del talent show "All Together Now", condotto da Michelle Hunziker. Tra i giurati in onda su Canale 5 da stasera fino al prossimo 9 dicembre ci sono J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Classe '94, al secolo conosciuto come Alessio Selvaggio ma noto in rete come Selvaggio grazie al singolo "Amore diverso" - un grido in musica contro l'omotransfobia pubblicato lo scorso maggio con la produzione di Gianni Testa (Joseba Publishing), Tony Colapinto (Shakespeare Theatre Academy) e Giacomo Eva - sarà uno dei protagonisti del nuovo talent show di Mediaset.

Il musicista che ha cantato la libertà d'amare oltre il pregiudizio, è pronto a dimostrare le sue doti vocali ai quattro giudici speciali. Sono proprio i quattro esimi maestri, insieme alla presenza dei dodici concorrenti in gara, ad essere la prima grande novità della terza stagione di All Together Now, che vedrà protagonisti Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, pronti a giudicare le voci in erba, insieme al muro umano dei cento artisti capeggiati da J-Ax. Una competizione fino all'ultima nota, per cercare di guadagnarsi il montepremi di 50mila euro e per cui Selvaggio è pronto a dar battaglia.

Chi è Selvaggio

Alessio Selvaggio, in arte Selvaggio, è nato a Palermo nel 1994. Studia presso la Shakespeare Theatre Academy, di Tony Colapinto e, nel 2018, arriva ai bootcamp di XFactor 12 sotto la guida di Mara Maionchi, nella categoria Under25. Frequenta master con il maestro Beppe Vessicchio e con Ignazio Boschetto (de Il Volo), oltre che con Sarah Jane Morris. Nel 2017 apre il Gran Galà della Shakespeare Theatre Academy, che vede come ospite il maestro Giancarlo Giannini; nel 2019 è protagonista della chiusura della medesima scuola, dinanzi all'ospite Lalo Cibelli. Nello stesso anno partecipa alla kermesse di Terracina dal titolo "La Voce del Mare", che vede tra gli ospiti Cristiano Malgioglio e Anna Tatangelo.