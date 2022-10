Selvaggia Lucarelli su Miriam Leone e la foto di Palermo: "Tu imperfetta? Allora noi dobbiamo seppellirci nell'umido"

Selvaggia Lucarelli è sempre in prima linea per commentare i temi scottanti del momento e non poteva non dire la sua sul messaggio di body positivity che, proprio ieri, ha lanciato sui social Miriam Leone diventando la paladina dell'imperfezione. La giornalista, infatti, ripostando la foto, dichiarata imperfetta dalla Leone, ci ha tenuto a specificare che forse, l'attrice ed ex Miss Italia siciliana, ha esagerato nel definire le sue, imperfezioni estetiche e nell'appellare quella particolare foto scattata sotto il sole di Palermo, uno scatto che la mostra stropicciata dal sonno e, di conseguenza, "brutta".

"E dai su, è una foto bellissima e non c'è mezza imperfezione - ha tuonato subito la Lucarelli nelle sue stories Instagram per poi aggiungere - Perché se quelle sono imperfezioni noi altre dobbiamo seppellirci nell'umido".

A questo punto è nato un dibattito social e Selvaggia ci ha tenuto a pubblicare alcuni messaggi ricevuti da diverse donne che erano, appunto, d'accordo con le sue parole su Miriam Leone. In tantissime hanno voluto sottolineare quanto questo continuo elogio della body positivity sia non solo fastidioso ma anche dannoso facendo sentire molte donne a disagio con se stesse ancora più di quanto non lo siano già.

"Il lato oscuro della body positivity - ha commentato, infatti, un'utente a Selvaggia Lucarelli - sfruttata come trend in questo modo non fa altro che focalizzare l'attenzione ancora e sempre sul corpo. Ti fa, inoltre, sentire sbagliata due volte, la prima perché non sei neanche lontanamente così figa senza trucco e la seconda perché non sei abbastanza forte da "accettarti così come sei".

Altre donne, poi, hanno accusato le vip, e in questo caso la Leone, di voler passare per donne normali e con difetti quando, in realtà, non lo sarebbero affatto, o perlomeno, non rispetto alle vere donne "normali".

"E basta con questo normalizzare tutto - scrive un'altra donna - Hanno rotto il caz*o. Ché non normalizzano niente. Non c'è niente di ordinario o normale in quello che sono e quello che dicono". E, a questo commento, la Lucarelli ha allegato una GIF di un aereo che vola, quindi, possiamo solo immaginare che la giornalista la pensi esattamente così sul tema.