Ztl a Mondello, i vigili urbani non controllano gli accessi alla piazza: "C'è sempre lo stesso traffico"

Comincia finalmente la tanto discussa Ztl a Mondello. Che bello, si potrà passeggiare tranquillamente in piazza senza rumore ed inquinamento e i residenti potranno sperare di trovare un parcheggio serale in tempi rapidi.

Tutto molto bello, in teoria. Peccato che non ci sia nessuna pattuglia dei vigili urbani che controlli gli accessi alla piazza e che il traffico veicolare sia assolutamente immutato rispetto ai giorni passati. Al palermitano non basta un cartello di divieto. Se non c'è controllo, viene ignorato. Che fa la polizia municipale per far rispettare l'ordinanza?