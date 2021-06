Capo Gallo, lo sfogo di un commerciante: "Con la Ztl serale abbiamo smesso di lavorare..."

Da queste foto si evince che il mio locale “Le rocce” - situato in via piano Gallo - da quando è entrato in vigore il piano di pedonalizzazione ha cessato di lavorare, e dopo la pandemia non ci voleva. Da qui a tutta l’estate non pensiamo proprio di poter andare avanti così rischiando la chiusura effettiva del locale. Ringraziamo l’assessore Catania e la sua giunta.