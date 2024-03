Ancora oggi, dopo mesi e mesi, continua a mancare l'illuminazione in via Uditore, in via Camillo Camilliani, in via Aci e nelle stradine limitrofe. Ho segnalato ovunque la situazione e ancora nulla: si aspetta che come al solito che avvenga qualcosa di brutto per sistemare l'illuminazione? E' inutile parlare di disservizi: sia l'illuminazione vecchia che quella nuova ko da dicembre.