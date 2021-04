Ma che zona rossa è?

Chiedo a Musumeci e a Orlando a chi giova una zona rossa così. Andando in giro per il mio quartiere non si vede altro che persone in giro, supermercati strapieni e nessuno che vigila. Se vi aspettavate che la gente faceva come il primo lokdown vi siete solo illusi, quando si fanno delle restrizioni vanno fatte anche rispettare altrimenti rimane solo un documento per pulirsi la coscienza e forse anche per mettervi al riparo di qualche procedimento (anche se questo non è che vi preoccupi piu di tanto). L'unica cosa che rimane da questa zona rossa e l'ennesima batosta per alcune categorie del commercio chiusi, non ristorati, al collasso insomma. Mi sa che anche questa volta gli unici a pagare il prezzo siamo gli onesti.