Zona Politeama, da mesi la via Giovanni Di Giovanni è sporca

Percorrendo quasi quotidianamente, la via Giovanni Di Giovanni - strada che unisce piazza Sturzo con via Isidoro La Lumia, zona ricca di B&B e locali di ristoro e quindi di turisti - non posso non notare come questa strada non sia "ramazzata" da molti mesi.

Eppure, diverse mattine, mi è sembrato di notare su quella via un operatore ecologico in divisa. Mi chiedo se c'è del personale Rap "dedicato" al controllo dell'operato degli spazzini.