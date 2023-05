Zona industriale Brancaccio: incuria allo stato puro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ormai da diversi mesi se non da qualche anno la zona industriale di Brancaccio, per tutta la sua percorribilità in entrambe le direzioni sia lato monte che viceversa da via Emiro Giafar e fino al Forum, versa in una situazione di altissima pericolosita' nella fascia serale e notturna non essendo illuminata dal servizio elettrico stradale. L'unico tratto di qualche centinaio di metri e quello vicino al distaccamento dei vigili del fuoco. Le uniche luci che danno un po' di visibilita' alla strada sono quelle relative ai grandi capannoni industriali che illuminando i propri spazi privati consentono anche un po' di visibilita ' in quei tratti interessati . Ad aumentare la pericolosita' di gravi incidenti stradali la nuova rotonda creata con praticamente delle rampe di lancio. In allegato potete visionare la reale situazione di questo tratto di strada. Spero in una vostra segnalazione agli enti preposti