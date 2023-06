Zona Civico, marciapiedi dissestati e strisce pedonali inesistenti in via Guccione: "Siamo abbandonati"

Gallery





In via Guccione, zona ospedale Civico. siamo abbandonati sia dal presidente che dal consigliere della quarta circoscrizione che si vede in giro solo per le votazioni: i marciapiedi, ormai sissestati, non esistono più - sono a livello del manto stradale - e le strisce pedonali sono inesistenti. Nei dintorni ci sono anche delle scuole infantili: insomma queste strade sono un pericolo sia per gli adulti sia i bambini.