Ogni sera siamo vittime di improvvisate gare di auto e moto, rigorosamente con le marmitte manomesse. Questo si protrae anche nel cuore della notte, con notevole disagio per i residenti che sperano in un poco di relax. Signor sindaco è a lei che ci rivolgiamo affinché ci siano più controlli in viale Regina Margherita, dove regna assoluta anarchia stradale.