Un anno senza luce in via Villa Nicolosi, strada adiacente al castello della Zisa, patrimonio dell’ Unesco. I turisti venuti da tutto il mondo, costretti a farsi luce con le torcie. In un anno, abbiamo fatto circa cento segnalazioni agli ebnti competenti. Ma una cosa è importante, in quella via tutti paghiamo regolarmente le tasse comunali.