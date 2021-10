Via Pasolini invasa dai rifiuti: "Da mesi situazione fuori controllo, servono le telecamere"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da mesi la via Pierpaolo Pasolini - all'angolo via D'Ossuna, nel quartiere Zisa - si ritrova in questa situazione: letteralmente invasa da rifiuti di ogni tipo.

E' così difficile installare delle telecamere per far sì che questi animali la smettano di abbandonare anche per strada rifiuti ingombranti e non? E' diventato invivibile ed insostenibile. Che si intervenga il prima possibile!