Zisa, via Francesco Testa al buio: "Siamo cittadini di Serie C?"

Desidero segnalare questa incresciosa situazione in questa strada - via Francesco Testa, di circa 400 metri -, completamente al buio dove esistono solo 4 punti luce di cui uno solo funzionante situato all’incrocio con via Pietro Ranzano ma che non è, comunque, sufficiente a dare luce al resto della via Testa. Sono stati fatti diversi solleciti già dall’inizio dell’anno scorso all’Amg Energia e, ultimamente, io stesso ho fatto 6 chiamate, tra segnalazioni e solleciti, tutte però andate a vuoto. Nell’ultimo sollecito, fatto il 12/1/23, mi era stato riferito che il guasto interessava pure altre zone limitrofe e, per questo motivo, che anche in altre strade le lampade funzionavano in modo alternato. Mi è stato poi spiegato che la mancata risoluzione degli interventi era causata dalla presenza di alcuni rami di un albero, situato in via Mogia /via Imera, che impediva, ai tecnici dell’Amg Energia, di poter accedere all’impianto per effettuare la riparazione e che, per questo, era stata già fatta (da diverso tempo) una segnalazione agli uffici competenti di Ville e Giardini affinché venissero rimossi i suddetti rami. Sta di fatto che, ancora oggi, l’intera strada continua a essere completamente al buio con tutte le conseguenze e i pericoli che ne possono derivare la sera quando si percorre questa strada. Ci chiediamo, quanto ancora si dovrà attendere affinché i competenti uffici dell’amministrazione comunale e la stessa Amg risolvano questa problematica che assilla gli abitanti di questa via? Siamo forse considerati cittadini di Serie C?