Zisa, via Paolo Amato è sempre più sporca: "Vogliamo la differenziata"

Via Paolo Amato, 20 · Zisa

Via Paolo Amato è sempre più sporca. Siamo ancora in attesa che la nostra strada cambi aspetto. E' l'unica in zona Zisa che ha 10 contenitori, sporchi e maleodoranti, a ridosso di corso Camillo Finocchiaro Aprile.

Dal supermercato vicino che al mattino manda gli impiegati a buttare immondizia a tutti i fruttivendoli e al cittadino che dovrebbe fare la differenziata e non la fa. Allo sbarazzo degli ingombranti. Siamo stanchi e delusi: vogliamo la differenziata.