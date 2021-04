Zisa, in via Normanni "discarica abusiva ufficiale" per usucapione

Ormai è ufficiale: dopo anni ed anni di costante presenza sul territorio, l'ammasso di rifiuti ingombranti che giace in via Normanni ha conseguito per usucapione lo status di "discarica abusiva ufficiale",

Nella suddetta discarica potrete trovare dall'arredo per la casa agli elettrodomestici. Non mancano poi materassi e rifiuti provenienti da ristrutturazioni domestiche, quali tubi in pvc e guaine di vario tipo. Da mesi c'è anche un pezzo di colonna in pietra. E ancora: stendini e cassettoni di varie misura.

Come ogni discarica che si rispetti anche quella di via Normanni presenta i classici scoli di liquami maleodoranti. Orgogliosi di come vengono gestiti i rifiuti in città e ansiosi di poter finalmente pagare la nuova Tari con aliquota aumentata, invitiamo il Comune a predisporre la chiusura della strada al transito in modo da poter consentire a chi vuole di continuare a scaricare liberamente con maggiore comodità e sicurezza.

Grazie mille alla nostra amministrazione da un cittadino che ha pagato 369 euro di Tari. Grazie ancora.