In via Argisto Giuffredi, alla Zisa, non si vede uno spazzino da mesi. Inoltre il servizio di svuotamento dei cassonetti, totalmente danneggiati, viene eseguito da qualche giorno in maniera incompleta lascianodo per terra i rifiuti. La famosa svolta di aprile 2024 annunciata da Rap qualche mese fa ad oggi in questa via non ce n'è traccia.