Via Giovanni Maurigi, 3 · Zisa

In via Maurigi, alla Zisa, da anni c'è una buca enorme. Adesso il Comune si è "lavato" la coscienza sistemando un segnale di pericolo. Perché invece non viene riparata? Siamo a 200 metri da ben tre cliniche e la buca impedisce il passaggio delle ambulanze.