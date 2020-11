Allo Zen il tempo passa ma il degrado resta

Nel lontano 22 ottobre 2016 abbiamo immortalato l'impressionante discarica infernale della via S. Nicola (Zen 2), richiedendo all'amministrazione comunale un intervento di bonifica e il relativo controllo della strada per individuare i delinquenti che scaricano di tutto. Sono trascorsi 1.500 giorni e l'allucinante condizione della strada non è cambiata, in quanto continuamente vengono riversati rifiuti pericolosi. Abbiamo richiesto al Comune di chiudere la strada al traffico, e provvisoriamente è stato fatto. Oggi abbiamo constatato che l'enorme massa di rifiuti è stata addossata ai lati della strada. Questa non è una bonifica, ma un intervento estemporaneo e, ci auguriamo, provvisorio. Nel frattempo, in assenza assoluta di controlli, i delinquenti hanno continuato la loro opera devastatrice ed oggi le foto documentano la presenza sulla carreggiata di grandi lastre di vetro frantumato, che inibiscono nuovamente il transito. Stessa situazione abbiamo documentato oggi nella via Nicolò Pensabene, che presenta le criticità diffuse in un quartiere letteralmente dimenticato da sempre dalle Istituzioni.

Segnalazione inviata dall'Associazione Comitati Civici Palermo