Zen, da piccola oasi a landa desolata: "Alberi abbandonati dagli addetti al verde"

A che serve un assessorato competente a questa funzione quando, dopo pochi mesi, la quasi totalità degli alberi, piantumati in un terreno ubicato ai confini del quartiere San Filippo Neri, Zen, lungo la via Lanza di Scalea, è morta? E' allucinante notare l'abbandono in cui si trova il sito che doveva diventare una "piccola oasi". Gli addetti alla manutenzione del verde sono consapevoli che un albero appena piantato dovrebbe essere innaffiato in modo da incoraggiare la crescita delle radici al di fuori della zolla originaria da cui è stato spiantato? Gli esperti raccomandano di fare quest'operazione due volte a settimana quando le condizioni climatiche sono miti e moderate, e passare a tre volte a settimana quando il tempo diventa più secco e caldo. Tutto questo non è stato fatto! Davanti ai nostri occhi si presenta una vasta landa desertica! Prendendo in prestito la famosa frase di un grande campione del ciclismo, diciamo: "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!". Associazione Comitati Civici Palermo - Giovanni Moncada