Zen 2: "Ai confini del mondo"

Signori consiglieri del Comune di Palermo Noi cittadini di Palermo, normalmente civili e contribuenti, chiediamo a Voi Consiglieri comunali se siete a conoscenza della situazione attuale di Palermo, una città in ginocchio, sommersa da tonnellate di rifiuti dal centro alle periferie. Nessun chiarimento è stato fornito a noi cittadini, nessuna richiesta di scuse per la gravissima situazione igienico-sanitaria, che mette in pericolo la salute di tutti in un periodo drammatico per la pandemia in corso. Motivi strutturali, organizzativi o beghe sindacali, il cui prezzo lo stanno pagando a caro prezzo tutti, dai bambini agli anziani, costretti a convivere con immonde discariche puzzolenti, mentre dalle stanze del Palazzo di Città di sente solamente un assordante silenzio.

Vi invitiamo formalmente, noi cittadini aderenti firmatari della presente lettera, a fare una passeggiata in uno dei quartieri simbolo di questo disastro, lo Zen. Vi chiediamo di percorrere insieme a noi le strade che percorrono i bambini che vivono in questo quartiere martoriato, di respirare la stessa aria che respirano loro, di fare spaziare lo sguardo sulle immonde e vergognose montagne di rifiuti che assediano le loro abitazioni. Non siamo in periodo elettorale e non c'è in visita alcuna personalità, né il Papa, né alcun ministro. Però vi chiediamo di andare lo stesso in giro per quei sentieri ritagliati fra le discariche, senza stampa al seguito, solo per fare vivere sulla Vostra pelle quello che vivono i nostri concittadini e dare, forse, priorità in Consiglio ai problemi reali dei palermitani. Dopo tanti anni nulla è cambiato e siamo alla fine della seconda sindacatura (l'ennesima) con una città letteralmente in ginocchio.

Distinti saluti Associazione Comitati Civici Palermo – Giovanni Moncada Isola Felice – Giorgio Albanese Comitato Civico Pagliarelli – Dario Saia Amari Cantieri – Francesco Raffa Il Glicine – Gabriella Pucci Konsumer Sicilia Palermo – Anna Lisa Consiglio Marathon Palermo – Tanino Miano Pro Loco Nostra Donna del Rotolo – Giovanni Purpura Compa ASP – Carlo Picone Circolo l'Istrice - Raffaele Savarese Bene Collettivo - Fabio Alfano Esc Ecologia Socialismo Costituzione - Alessandro Crociata.