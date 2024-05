Gallery





In via dell'Orsa Minore siamo invasi dalle zecche. Non ho mai visto così tante zecche in tutta la mia vita. Mio fratello non sapendolo né ha toccata una: fortunatamente non è stato morso. Ma un bimbo piccolo che li scambia per semini e li prende in mano? Il giardinetto di fronte al Centro Mega è abbandonato a sé stesso. E porta zecche, topi, rischi di incendio. L'erba secca è ovunque praticamente. E si vede il risultato. Ma che siamo nel terzo mondo? Siamo sconcertati.