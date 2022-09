World Cleanup day, duecento volontari ripuliscono la spiaggia in via Messina Marine

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così scrive Alessandro Levantino, rappresentante di Plasticfree, sulla chat dell'evento che si è svolto in via Messina Marine: "Quello che vedete è il risultato prodotto in neanche due ore di raccolta" da parte di quasi 200 supereroi. Circa 5 tonnellate di rifiuti. Oggi pomeriggio Palermo ha dato il suo contributo per il World Cleanup day. Ma non basta, non è la soluzione. La soluzione invece è quella di coinvolgere ogni persona a noi vicina a prendere parte al cambiamento, a portare avanti ogni giorno azioni concrete per il nostro ambiente, per la nostra terra.

Grazie a Retake Palermo, Protezione Civile Spcs Odv, Rotary Club Palermo Mediterranea e, Leroy Merlin per il supporto. L'evento è stato patrocinato dalla Città metropolitana di Palermo che ha inviato sul posto anche un'autocisterna da 9.000 litri di acqua potabile messa a disposizione dei volontari. Il presidente della Spcs Odv, Gianfranco Barbagallo, ringrazia inoltre l'azienda Rap per aver donato guanti e sacchetti che poi sono stati utilizzati per la raccolta di plastica e rifiuti di ogni genere. All'evento hanno aderito anche le associazioni di volontariato Era sezione Palermo, Odv Assofante, Onvgi Palermo e Odv Baschi Neri.