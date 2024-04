"Women in Leadership": un corso gratuito per favorire l'empowerment delle giovani donne

Si chiama “Futuro al Femminile: Women in Leadership”, il tema del bando che anche per il 2024 viene promosso da Soroptimist insieme a SDA Bocconi. Il corso è rivolto a giovani laureate che abbiano meno di 28 anni e voglia di sviluppare le proprie abilità e competenze nel mondo del lavoro e si pone l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle giovani donne, offrire quindi elementi di riflessione per comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio politico ed economico.Il Soroptimist International d’Italia riconosce infatti il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. A tal fine offre la possibilità a giovani donne selezionate dai Club d’Italia di partecipare gratuitamente a un corso di formazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi – School of management, dell’Università Bocconi di Milano, al 1° posto in Italia e al vertice delle principali classifiche internazionali. Il Soroptimist Club di Palermo, presieduto dall'imprenditrice Giovanna Scelfo, sta cercando potenziali candidate a cui proporre l'esperienza formativa. Destinatarie del corso sono giovani donne (l’età massima è 28 anni) in possesso di laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti, domiciliate o abitualmente dimoranti a Palermo e provincia. Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro sabato 20 aprile 2024 alla sede del Club Soroptimist Palermo all'indirizzo email: soroptimist.palermo@gmail.com.Le tre giornate di formazione si svolgeranno presso SDA Bocconi a Milano dal 20 al 31 maggio 2024,dal 19 al 21 giugno 2024 e dal 3 al 5 luglio 2024.

“Obiettivo del corso è potenziare le capacità delle giovani donne- scrive Adriana Macchi-presidente nazionale Soroptimist- promuovere la fiducia in sé stesse, ma anche sensibilizzare le partecipanti sull’importanza della diversità di genere nel modello di leadership, incoraggiandone una visione più equilibrata ed inclusiva, favorendo al contempo interazione e scambio di esperienze".