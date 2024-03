Piazza Giachery, cumulo di bottiglie di vetro per terra

Gallery













Quello che vedete nelle foto è la discarica di bottiglie di birra che sta da anni a piazza Giachery, piazza con fermata della metropolitana a due passi dal porto e da un grande albergo frequentato da molti turisti, un gran bel biglietto da visita per la città. Da sempre utilizzo la metropolitana per andare a lavoro e vi giuro di non aver mai visto nessuno spazzare o togliere le bottiglie e questo è il risultato.