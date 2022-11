Una voragine si apre in un marciapiede di via Mario Rapisardi

Gallery





Dopo la mia segnalazione tramite email agli enti competenti è stata transennata la voragine che si è aperta all’improvviso nel marciapiede in via Mario Rapisardi 63, vicino al porticato dove ci sono diversi negozi . La cosa che però spaventa è che sotto la voragine non si riesce a vedere il fondo del buco, come da foto allegate. Abbiamo quindi paura che questa voragine possa aprirsi in altri punti del marcipiede causando incidenti ai passanti essendo un marciapiede abbastanza transitato per raggiungere le attività commerciali.