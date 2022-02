"Voragine di fronte all'università"

Salve, sono state mandate più volte delle segnalazioni agli enti competenti ma non sono andati ancora a buon fine. Sì è aperta da tempo una voragine in via Brasa 36 abbastanza rilevante che di giorno in giorno si va allargando: considerate che ogni giorno da quel punto passano tantissimi pedoni essendo una zona trafficata e trovandosi di fronte all'università. Bisogna agire al più presto prima che si verifichino degli incidenti.