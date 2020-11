Dieci mesi con Anpas: un piccolo grazie da parte di una volontaria: "Una grande famiglia arancione"

Riceviamo e pubblichiamo

Ora vi spiego cosa significa indossare una divisa arancione. Esattamente 10 mesi fa entravo a fare parte di Anpas che mi ha permesso di vivere esperienze che mi hanno insegnato tanto, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale e sia dal punto di vista personale. Grazie ad Anpas, ogni giorno acquisisci nuove competenze, impari sempre cose nuove e soprattutto conosci tante belle persone. Anpas ti da l'opportunità di crescere e allo stesso tempo ti da l'opportunità di renderti utile aiutando chi ne ha bisogno, soprattutto in questa situazione dolorosa, Anpas sta continuando a dare il suo contributo senza lasciare nessuno fuori e senza fermarsi. Fare parte di Anpas mi ha permesso anche di lavorare con persone disabili e di capire quanto sono speciali. Speciali perché ti aiutano a vedere il mondo con altri occhi. Con occhi diversi. Decisamente più belli.

Ognuno di questi ragazzi ti insegna qualcosa e, anche se a volte sembra difficile, loro ti rendono la giornata più semplice e meno faticosa con un loro sorriso. Anpas è una grande famiglia che possiede tutti gli elementi fondamentali per funzionare, in cui all'interno vengono condivisi valori essenziali come il rispetto, la lealtà, la cooperazione, il supporto e l'importanza di fare ed essere gruppo! Questa è Anpas. Durante questa emergenza, non smettiamo di prenderci cura delle persone affiancando l'equipe medica durante i tamponi gratuiti per il Covid... E infondo, quando ci si prende cura delle persone, si vince sempre. Insieme. Grazie ai miei compagni di viaggio che rendono ogni giorno questa esperienza più bella: Tommaso, Bice, Federica, Federica, Rosolino, Davide, Alessandro, Vanessa, Daniel, Fabio, Katia e tutta la famiglia Anpas.

Barbara (Volontaria Anpas Uges Sos Palermo)