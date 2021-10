Insegue ladro di bici e lo blocca, la lettera di una mamma: "Ringrazio questo eroe sconosciuto"

Oggi pomeriggio mio figlio dodicenne, assieme ad un suo coetaneo, stava riposando dopo una lunga passeggiata in bici, su una panchina in via Libertà, nei pressi di via Ricasoli. Entrambi sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi adolescenti, circa 16 anni di media, che con la forza sono riusciti a sottrarre la bici ad uno dei due.

Un signore che passava di là, ha assistito alla scena e si è lanciato all'inseguimento del ladro che nel frattempo aveva preso il largo in sella alla bici. Dopo qualche minuto è tornato restituendo la bici che era riuscito a recuperare. Non conosco le generalità di questo signore, volevo comunque, da padre, ringraziarlo nella speranza che tale comportamento possa essere da esempio per molti.