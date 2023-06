Ciò che Mattarella si lascia alle spalle...

Riceviamo e pubblichiamo:

E' stata una triste messa in scena. L'ennesima. Ciò che Mattarella e i suoi illustri ospiti si lasciano alle spalle è una città che non esiste, irreale. I nostri amministratori hanno pensato bene di tirare a lucido tutta la zona percorsa dalle personalità lasciando il resto della città nella fogna. Sono saltati i turni di raccolta in diverse zone, probabilmente per spostare uomini e mezzi dove serviva fare " bella figura ". Ma quella che vi hanno mostrato, cari potenti, non è la vera Palermo. La vera Palermo soffre per le discariche a cielo aperto e per i numerosi disservizi che questa Amministrazione non ha saputo sanare. Basta con la solita frase "siamo appena arrivati ", sapevate quali sono i problemi di Palermo e avete accettato la sfida. Ma nulla o quasi è cambiato. Lagalla e Todaro, alla fine della festa con Mattarella, si facciano un giro per la città. Scopriranno un'altra Palermo. (Nelle foto via Bernini e via Uditore).