La villetta di viale Michelangelo affoga tra i rifiuti

Fa particolarmente impressione osservare come la inciviltà di molti non si fermi neppure davanti ad un bene prezioso come il verde pubblico, da una vita balordi irresponsabili e incivili buttano di tutto dentro la villetta di viale Michelangelo nei pressi del 2315. Adesso è spuntata perfino la carcassa di una motocicletta probabilmente rubata. Ma fa ancora più ribrezzo che le istituzioni cittadine consapevoli di tutto questo, non abbiamo mai adottato alcun provvedimento di vigilanza e di sanzionamento. Eppure sarebbe facile... è un via vai di gentaglia che giorno e notte si ferma e butta di tutto. Avete notizie del comitato interforze istituto per vigilare? Palermo affoga tra i rifiuti, non rassegnamoci.