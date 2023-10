Villetta spartitraffico di via Bazzano, chiesta l'intitolazione al piccolo Andrea Savoca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una mozione a firma del consigliere della II Circoscrizione Giovanni Colletti e del presidente Giuseppe Federico, è stata richiesta la possibilità di intitolare lo spazio verde che funge da rotatoria in via Domenico Bazzano al piccolo Andrea Savoca, vittima innocente di un agguato nel Luglio del 1991 in cui perse la vita insieme al padre, Giuseppe, vero obiettivo dei sicari. Con questa mozione, spiegano i firmatari, vogliamo dare un segnale di testimonianza nel nostro territorio in una porzione di verde, che fino pochi mesi fa era abbandonato ed oggi invece è stato adibito a villetta ad uso gratuito con giochi per i bambini del quartiere, fra l'altro davanti una scuola elementare dove gli alunni potranno conoscerne la storia, educandoli alla legalità.

"Vogliamo altresì sottolineare - dicono Federico e Colletti - con questa mozione che non ci sono vittime di serie A o di serie B, perché solo perpetrando il ricordo di tristi eventi possiamo fare in modo che le giovani e future generazioni scelgano la via della legalità. Auspichiamo, spiegano i firmatari, che chi preposto a tale iniziativa voglia darne seguito in tempi brevi, affinché la triste storia di una vittima innocente la cui unica colpa era essere nel posto sbagliato al momento sbagliato possa essere realmente, nel territorio che fu di Padre Puglisi, altra vittima illustre di cui tutti conosciamo il triste epilogo, un indirizzo affinché le giovani generazioni prendano monito a proseguire sulla via della legalità".