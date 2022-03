VIDEO | Via Villagrazia, doppio senso di circolazione ignorato in viale Regione: residenti prigionieri in casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siamo in zona via Villagrazia, i residenti in questo tratto di strada sono sequestrati: è impossibile uscire da casa e immettersi in direzione Catania. I vigili urbani sono stati chiamati innumerevoli volte ma non viene nessuno. Quando hanno chiuso la bretella laterale di viale Regione si mettevano a controllare chi attraversava con lo scooter dal marciapiede, adesso che sarebbe essenziale la loro presenza spariti.