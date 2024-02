Villaggio Santa Rosalia , operatori ecologici questi sconosciuti

Gallery







Per l'ennesima volta, da oltre un anno ad oggi, mi trovo a segnalare l'evidente degrado in cui versa via Luigi Zacco al Villaggio Santa Rosalia. Le immagini parlano da sole e non hanno bisogno di ulteriori commenti. In zona non vediamo un operatore ecologico da anni ormai, se mai ne esistono ancora, e il lunedì siamo pure costretti ad assistere alla farsa dello spazzamento automatico, fatto con il mezzo meccanico che a causa delle autovetture posteggiate accanto ai marciapiedi si limita a passeggiare avanti e indietro al centro della carreggiata lasciando puntualmente i marciapiedi pieni di cumuli di immondizia. Lancio quest'ultimo appello con sempre meno speranze che possa smuovere la coscienza di chi si dovrebbe occupare di queste faccende ma in altre faccende è affaccendato.